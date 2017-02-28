Büyükşehir’den geleceğimizin teminatlarına sağlık eğitimleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ilkokul öğrencilerinin sağlıklı beslenme, sigara, hijyen, ergen sağlığı gibi konularında bilinçlenmesi için eğitimler veriyor.

2016 yılında 6 bin 610 öğrenciye verilen eğitimlerle okul çağında alınacak önlemler sayesinde, gençlerin ileriki yaşlarda genel sağlık durumlarına yarar sağlamak amaçlanıyor.

OKUL ÇAĞININ ÖNEMİ

Okul çağı; hızlı öğrenme, bilgi-beceri kazanma ve etkilenme dönemidir. Alışkanlıklar bu dönemde oluşmaya başlar. Büyükşehir Belediyesi de büyüme ve gelişme sürecinin olduğu okul çağı döneminde koruyucu önlemlerin alınabilmesini sağlamak için, ilkokul öğrencilerine sağlık eğitimleri veriyor. Eğitimler İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde Kocaeli ili genelindeki okullarda yürütülüyor.

SİGARADAN OBEZİTEYE

Eğitimlerde “Sigara İle Kanser Arasındaki İlişki, Sigaranın Zararları, Sağlıklı Beslenme, Hijyenin Sağlığa Etkileri ve Ergen Sağlığı, Obezite” gibi konularında bilgiler veriliyor. Eğitici broşürlerin dağıtımının yapıldığı eğitimlerde ayrıca okul sağlığı kapsamında velilere de güncel sağlık konularında seminerler düzenleniyor.

ERGENLİK DÖNEMİ EĞİTİMİ

Öte yandan öğrencilerin anne ve babalarına ve öğretmenlere, gençlerde ergenlik dönemine girerken meydana gelen bedensel, ruhsal, sosyal değişimlerin neler olduğunu konusunda bilgiler sunuluyor. Eğitimlerde ergenlikten genç yetişkinliğe geçerken karşılaşılan sorunların karşılıklı sağlıklı, mutlu yaşanarak aşılmasını ve böylece daha bilinçli bir toplum oluşmasını sağlamayı hedefleniyor.