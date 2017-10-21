Büyükşehir’den Gürültü Eylem Planları Çalıştayı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kocaeli ili Stratejik Gürültü Haritaları doğrultusunda, çalışmalar Temmuz ayında başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve belirlenen noktalarda saha çalışmaları yapıldı. Kocaeli dahilinde tespit edilen sıcak noktalarla ilgili senaryolar oluşturuldu. Bu kapsamda senaryolarla ilgili kişilerin davet edilerek katıldığı Kocaeli Gürültü Eylem Planları Çalıştayı, İzmit Fuar alanı Sivil Toplum Merkezi'nde Çevre Koruma Şube Müdürlüğü tarafından düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Kocaeli Gürültü Eylem Planları Çalıştayında ilgili kişilerle sıcak noktalardaki gürültü kirliliğinin azalması senaryoları üzerine bilgi paylaşımı gerçekleşti. Çalıştayda her bir sıcak nokta için ayrı ayrı senaryolar üzerinde görüş alışverişi yapıldı. Ayrıca çalıştayda elde edilen sonuçlar, eylem planı taslağı ile birlikte ilgili kurumlara iletilerek, bu kurumların görüşlerinin alınması planlanıyor.