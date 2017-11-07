Büyükşehir’den kadınlar için yeni eğitim hamlesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınlara yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Belediye bünyesinde faaliyet gösteren Bilgievleri aracılığıyla, Açık İlköğretim ve Açık Lise'ye hazırlanan kadınlara ücretsiz kurs verecek. Söz konusu hizmet Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi ile birlikte gerçekleştirilecek. Eğitimlerine bir şekilde ara vermiş olan kadınlar bu sayede, uzman eğitmenler gözetiminde sınavlara hazırlanma imkanı bulacak.

Açık İlköğretim ve Açık Lise kurslarından yararlanmak isteyenler kadınlar için başvuru süresinin başladığını belirte yetkililer, vatandaşların evlerine en yakın Bilgievleri'nden kayıt işlemlerini gerçekleştirebileceklerini söylediler. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bilgievleri'nde gerçekleştirilecek dersler ise 13 Kasım Pazartesi günü başlayacak. Uzman eğitmenler tarafından verilecek ücretsiz kurslarda İlköğretim ve Lise müfredatı takip edilecek. Haftanın beş günü gerçekleştirilecek olan ücretsiz kursların ders süresi ise 45 dakika olacak.

Öte yandan Açık İlköğretim ve Açık Lisenin birinci dönem sınavları 9-10 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hanımlar bu önemli etaba Büyükşehir'in açtığı kurslarda hazırlanacak.