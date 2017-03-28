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Büyükşehir’den ödüllü Satranç Şampiyonası

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Büyükşehir’den ödüllü Satranç Şampiyonası
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 8-9 Nisan tarihlerinde Satranç Şampiyonası düzenleyecek.

Gebze Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek olan şampiyonaya 7-18 yaş kategorisinin yanı sıra açık kategori 1400 UKD/ELO - 2199 UKD/ELO olmak üzere genel ve kız olarak toplam 11 kategoride yapılacak. İki gün sürecek olan şampiyonada

dereceye girenlere fotoğraf makinesinden laptopa kadar birbirinden değerli hediyeler verilecek. Şampiyona sadece bu ödüllerle de sınırlı kalmayacak. Zira öğrenciler aldıkları önemli derecelerle hem kendileri ödüller alırken, hem de okullarına ödül kazandıracak. Yarışma sonuncunda en iyi dereceyi elde eden öğrenciler;  okullarına laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve kütüphane yapılmasını sağlayacak. 

8 NİSAN CUMARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK.

Tur maçları 8 Nisan Cumartesi günü 10.00’da başlayacak Şampiyonada son tur 9 Nisan Pazar günü oynanacak. Ödül Töreni ise aynı gün son tur maçlarının bitiminden sonra yapılacak.

HEM KENDİLERİ KAZANACAK HEM OKULLARI

Genç satranççıların yarışacağı bu önemli şampiyonanın ödülleri de büyük olacak. Şampiyona sonucunda dereceye giren öğrencilere fotoğraf makinesi, laptop, tablet, bisiklet, taşınabilir şarj aleti, kablosuz kulaküstü kulaklık gibi çeşitli ödüller verilecek. Şampiyonada derece alan öğrenciler hem kendileri kazanacak hem de okullarına kazandıracak. Yarışma sonuncunda en iyi dereceyi elde eden takım öğrencileri;  okullarına laboratuvar, bilgisayar sınıfı ve kütüphane yapılmasını sağlayacak.

BAŞVURULAR FEDERASYONUN SİTESİNE

Yarışmaya TSF Lisansına sahip 2016-2017 yılı vizesi yapılmış, 2010 ve öncesinde doğanlar katılabilecek. Başvurular, www.kocaeli.tsf.org.tr adresinden online yapılacak Sporcular, şartlarını taşıdıkları, kendi kategorilerinde yarışacak olup kategoriler arasında herhangi bir geçiş yapılmayacak. Başvurularda; sporcunun adı soyadı, doğum tarihi (gün, ay yıl), TC. Kimlik Numarası, UKD, (varsa) ELO puanı ile FIDE ID kodunun, ayrıca telefon numarasının eksiksiz olarak bulunması zorunlu olacak.

ŞAMPİYONAYA GEÇ KALANLAR

Birinci tur başladıktan sonra gelen sporcular bir sonraki tura alınacak. İkinci turdan önce sıralama yenilenerek 2. tur eşleştirmesi yapılacak. İkinci tur eşleştirmesi duyurulduktan sonra yarışmaya yeni sporcu alınmayacak.

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