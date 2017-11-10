Büyükşehir'den öğrencilere uyarı: Sakın unutmayın

Buna göre yürürlükte olan Seyahat Kartları Yönetmeliği gereği, öğrenim gören öğrenciler vize işlemlerini kentkart dolum noktaları ve seyahat kartları birimlerinden yapabilecekler.

KENTKART DOLUM NOKTALARINDAN

Öğrenci indirimli seyahat kartları için YÖKSİS ve MEBSİS web servisi aracılığı ile Kentkart dolum noktalarından, bakiye yüklemesi esnasında öğrenci belgesi ibraz etmeden otomatik olarak vize işlemi yapılabilecek. Öğrenci Seyahat Kartının vize işlemleri Kentkart dolum bayilerince bakiye dolumu esnasında otomatik olarak yapılacak. 01 Ocak 2018 tarihine kadar vize edilmeyen öğrenci kartları, tam tipine dönüştürülecek. Öğrenciler bu tarihe kadar Öğrenci seyahat kartlarını Kentkart dolum noktalarından bakiye yüklemek kaydı ile gerçekleştirmeleri gerekiyor. Kentkart dolum noktalarından 01.03.2018 tarihine kadar vize işlemleri yapılmaya devam edilecek.

SEYAHAT KARTLARI BİRİMLERİ

Ayrıca Seyahat Kartları Yönetmeliği gereğince öğrenci hakkı bulunan fakat herhangi bir sebeple otomatik vize işlemi yapılamayan ve vizeye tabi olmayıp tam tipine dönüşen kartlar Büyükşehir Seyahat Kartları Birimlerim tarafından vizesi yapılabilecek. Bu işlemde yeni tarihli öğrenci belgesi ve Öğrenci Seyahat Kartları ile birlikte seyahat kartları birimlerine müracaat edilerek seyahat kartları güncellenebiliyor. Bu kapsamda İlk, Orta ve Lise öğrencilerinden öğrenci belgesi istenmiyor.

İNDİRİMDEN KİMLER YARARLANABİLİYOR

Öğrenci indirimli, seyahat kartlarından “Yüksek Öğretim Kurumu Kanunu” kapsamında öğrenim gören öğrenciler faydalanabiliyor. Öğrencilik haklarından yararlanmayan ve Pedagojik Formasyon Sertifika Programında kurs görenler ise yararlanamıyor. Ayrıca Temel Eğitim Kanunları ve diğer kanunlar kapsamında örgün olarak eğitim gören ilk, orta ve lise öğrencileri, 3308 sayılı Kanun’un 11. maddesi gereği Çıraklık Eğitim Kanunu kapsamında eğitim gören öğrenciler ve 20 yaşından gün almamış SGK çalışan kaydı olmayan açık lise öğrencileri yararlanabiliyor. Dershane öğrencileri ve kurs öğrencileri öğrenci indirimi hakkından faydalanamıyor.

