Büyükşehir’den satılık lojman

KADİR APARTMAN

İzmit Kozluk Mahallesi 4.Yolda bulunan, uzun yıllar Jandarma lojmanı olarak kullanılan, son yıllarda boş duran toplam 4 katlı, 451 metrekare kullanım alanlı bina Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir, kullanmadığı bu binayı 8 Kasım günü saat 10.30’da Encümen toplantısında ihale ile satacak.

697 BİN TL

Büyükşehir Belediyesi, 4 katlı lojman binası için 697 bin TL muhammen değer biçti. İhaleye katılmak isteyenlerin 7 Kasım günü saat 12.30’a kadar tekliflerini Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmesi gerekiyor. Kapalı teklifler açıldıktan sonra, en yüksek teklif verenler açık arttırmaya alınacak.

BU BİNA- İzmit Kozluk Mahallesi 4.Yoldaki 4 katlı, 4 daireli bu bina uzun yıllar jandarma lojmanı olarak kullanılmış, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi, bu binayı 697 bin TL başlangıç fiyatı ile ihaleye çıkarttı, satıyor.

Ayşegül KALAYCI