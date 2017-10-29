Büyükşehir’den satılık lojman
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; elindeki ihtiyaç fazlası gayrimenkulleri satarak nakde çevirmeye devam ediyor. Büyükşehir İzmit Kozluk Mahallesi’ndeki eski Jandarma Lojmanı binasını da satışa çıkarttı.
KADİR APARTMAN
İzmit Kozluk Mahallesi 4.Yolda bulunan, uzun yıllar Jandarma lojmanı olarak kullanılan, son yıllarda boş duran toplam 4 katlı, 451 metrekare kullanım alanlı bina Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir, kullanmadığı bu binayı 8 Kasım günü saat 10.30’da Encümen toplantısında ihale ile satacak.
697 BİN TL
Büyükşehir Belediyesi, 4 katlı lojman binası için 697 bin TL muhammen değer biçti. İhaleye katılmak isteyenlerin 7 Kasım günü saat 12.30’a kadar tekliflerini Büyükşehir Belediyesi’ne teslim etmesi gerekiyor. Kapalı teklifler açıldıktan sonra, en yüksek teklif verenler açık arttırmaya alınacak.
BU BİNA- İzmit Kozluk Mahallesi 4.Yoldaki 4 katlı, 4 daireli bu bina uzun yıllar jandarma lojmanı olarak kullanılmış, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmişti. Büyükşehir Belediyesi, bu binayı 697 bin TL başlangıç fiyatı ile ihaleye çıkarttı, satıyor.
Ayşegül KALAYCI
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