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Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi

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Büyükşehir’den sertifikalı Pet Shop eğitimi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü tarafından sertifikalı Pet Shop Eğitimi verilecek. 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Veteriner Şube Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacağı Pet-Shop Eğitimi için hazırlıklarını tamamladı. 25-26 Temmuz tarihlerinde verilecek eğitimler, Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü, Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek. İki gün sürecek eğitimlerin sonunda katılımcılara Pet Shop sertifikası verilecek.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü’nün ev sahipliği yapacağı eğitimlerde kedi ve köpekleri Pet Shoplarda geçici barındırma koşulları ve koruyucu hekimlik konuları da bulunuyor. Eğitimde ayrıca akvaryum balıkları, sürüngenler, egzotik kuşlar ve memeli hayvanların bakım ve barındırma koşulları konusu ele alınacak. Ev ve süs hayvanlarının korunmasına dair sözleşmeler, koruma kanunları uygulama yönetmelikleri, barınma ve eğitim yerlerinin kuruluş, açılış, ruhsat, çalışma ve denetleme yönetmelikleri konularında detaylı bilgiler bulunuyor.
Pet Shop eğitimleri için başvurular alınmaya devam ediyor. Eğitime katılmak isteyen bireyler Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masası’na şahsen başvuru yapmaları gerekiyor.

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