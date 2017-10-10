Büyükşehir’den üç ilçe için onarım ihalesi

Toplam 40 bin metrekare parke yol yapımı işini kapsayan ihale bugün Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İhale Salonunda yapıldı. İhaleye 10 istekli firma katıldı. İhale komisyonu başkanlığını Yol Bakım Onarım Şube Müdürü Tolga Cankaya üstlenirken, Hülya Can, Türker Eminoğlu, Mustafa Küçük, Ahmet Kaşer ise komisyon üyesi olarak görev yaptı. Firmalardan, Sadana İnşaat ve Enermak İnşaatın dosyası verilen teklifin yazılı ve rakamsal kısmın birbirine uymadığı için iptal edildi. İhalede en düşük teklifi; Tekin İnşaat Taahhüt Nakliyat ve LTD.ŞTİ, 8 Milyon 146 Bin 600 TL ile verdi.

TEKLİF VEREN FİRMALAR

Tekim İnşaat: 8.146.600,00 TL, Sadana İnşaat&Enermak İnşaat: 8. 660. 500, 00 TL (Dosya İptal) , Semih Atik&Semak İnşaat: 8. 888. 500,00TL, MF Atılgan İnşaat: 9. 324. 000, 00 TL, Ay-Taş İnşaat ve Turhanlar İnşaat: 9. 332. 500, 00 TL, Cihangir Girgin Orkun İnşaat&Saitoğulları İnşaat: 9. 469. 000, 00 TL, FNS İnşaat: 9. 610. 000, 00 TL, Özdüzen İnşaat&Efe Global Proje&Arifhan Mühendislik: 9. 634.000, 00 TL, Hasan Demir İnşaat: 10. 376. 000, 00 TL, Kar Asfalt Yol Yapım İnşaat: 10. 581. 250, 00 TL.

Ayşegül KALAYCI

