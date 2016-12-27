Büyükşehir'den yatalak yaşlı kadına yardım eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mavi ambulansı 72 yaşındaki yatalak ve yürüme zorluğu yaşayan Zeynep Balkan'ı evinden alarak hastaneye götürürken, kar komandoları ise yolu açtı.

Kocaeli’de yatalak ve yürüme zorluğu yaşayan annesini hastaneye ulaştırabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mavi ambulans servisini arayan Ahmet Balkan, annesini mavi ambulans ekiplerine teslim etti. Gölcük’e bağlı İhsaniye köyünden yaşlı Zeynep Balkan’ı evinden alan ekipler, zorlu kış şartlarında Balkan’ı hastaneye götürürken, kar komandolarıda karla kapalı yolları açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mavi ambulanslarından düzenli olarak yararlandıklarını dile getiren Ahmet Balkan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu hizmetiyle bizleri yarı yolda bırakmıyor. Kar kış dinlemeden en önemli ihtiyacımız olan sağlık ihtiyacımız gideriliyor. Bu hizmetin sağlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.