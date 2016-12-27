  • BIST 76.803
  • Altın 129,434
  • Dolar 3,5197
  • Euro 3,6784
  • Kocaeli 3 °C

Büyükşehir'den yatalak yaşlı kadına yardım eli

»
Büyükşehir'den yatalak yaşlı kadına yardım eli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mavi ambulansı 72 yaşındaki yatalak ve yürüme zorluğu yaşayan Zeynep Balkan'ı evinden alarak hastaneye götürürken, kar komandoları ise yolu açtı. 

Kocaeli’de yatalak ve yürüme zorluğu yaşayan annesini hastaneye ulaştırabilmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi mavi ambulans servisini arayan Ahmet Balkan, annesini mavi ambulans ekiplerine teslim etti. Gölcük’e bağlı İhsaniye köyünden yaşlı Zeynep Balkan’ı evinden alan ekipler, zorlu kış şartlarında Balkan’ı hastaneye götürürken, kar komandolarıda karla kapalı yolları açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mavi ambulanslarından düzenli olarak yararlandıklarını dile getiren Ahmet Balkan, “Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu hizmetiyle bizleri yarı yolda bırakmıyor. Kar kış dinlemeden en önemli ihtiyacımız olan sağlık ihtiyacımız gideriliyor. Bu hizmetin sağlanmasında emeği olan herkese teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

Bu haber toplam 670 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Büyükşehir'den yatalak yaşlı kadına yardım eli27 Aralık 2016 Salı 11:11
  • Yılbaşında hava nasıl olacak?27 Aralık 2016 Salı 11:00
  • Engelli öğrenciler 15 Temmuz’u böyle resmetti27 Aralık 2016 Salı 10:45
  • İzmit'te evlerin kapıları tek tek çalındı27 Aralık 2016 Salı 09:58
  • Suriyeli çocuklar için atkı ve bere örüyorlar27 Aralık 2016 Salı 09:04
  • Mehmet Akif Ersoy’u anma programı26 Aralık 2016 Pazartesi 19:10
  • Ciğerinin yarısını amcasına verdi26 Aralık 2016 Pazartesi 18:35
  • Gölcüklü öğrencilerden askerlere mektup26 Aralık 2016 Pazartesi 16:49
  • Sporcu sağlığı performans test ve analiz merkezinde yoğun çalışma26 Aralık 2016 Pazartesi 15:56
  • Hava muhalefetine rağmen üst yapı hizmetleri devam ediyor26 Aralık 2016 Pazartesi 15:41
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Topel’in peşini bırakmayalım
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti