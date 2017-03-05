Büyükşehir'den yeni zirve

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nde spor kültürü oluşması amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.

Bu nedenle önümüzdeki aylarda Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Spor Zirvesi düzenlenecek. Kentin tüm spor dinamiklerinin yer alacağı zirve, Kocaeli’ndeki spor kültürünü masaya yatıracak. Zirveden çıkan sonuçlar, bir bildiri halinde kamuoyu ile paylaşılacak.

ZİRVE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Büyükşehir Belediyesi’nin önümüzdeki aylarda düzenleyeceği Spor Zirvesi için çalışmalar başladı. Bu çerçevede Gençlik ve Spor il Müdürü Muzaffer Çintimar, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Ali Bilgi’yi makamında ziyaret ederek, Spor Zirvesi ile ilgili görüş alışverişinde bulundu. Zirvenin ön hazırlığı niteliği taşıyan ziyarette Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Şube Müdürü Engin Yaşar ile Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürü Ziyaülhak Sarıgül de hazır bulundu.

BÜYÜKŞEHİR SPOR İÇİN ÇALIŞIR

Bilindiği gibi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği proje ve çalışmalarla kentin spor kültürüne kavuşmasına önem veriyor. Sporun alt yapısına yönelik tesisleşmeden, gerçekleştirdiği spor organizasyonlarına kadar spor ve sporcunun yanında olmayı kendine görev edinen Büyükşehir Belediyesi konunun akademik yönüne de eğiliyor. Kısa bir süre önce, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleriyle (KASF) Antalya’da 3. Başkanlar Kurulu Toplantısı ve Amatör Spor Kulüpleri Çalıştayı’nı düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, söz konusu çalışmasıyla Türkiye’de ses getirmişti. Çalıştay, özellikle bir yerel yönetimin spora verdiği değer açısından Türkiye’deki spor otoriteleri tarafından takdirle karşılanmıştı.