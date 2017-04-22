  • BIST 92.424
  • Altın 150,324
  • Dolar 3,6475
  • Euro 3,9001
  • Kocaeli 4 °C

Büyükşehir’den hizmet alım ihaleleri

»
Büyükşehir’den hizmet alım ihaleleri
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce müteahhit işçisinin çalışacağı yeni ihaleler açıyor. 

4 MAYIS’TA İKİ İHALE

Büyükşehir Belediyesi muhtelif konularda yardımcı personel ve teknik destekleme personeli hizmet alımı ile ilgili iki ayrı ihale açtı. Biri 577, diğeri 545 müteahhit işçisi gerektiren hizmet alım ihaleleri 4 Mayıs günü sabahı yapılacak. Müteahhit firmalara bağlı geçici işçiler 1 Temmuz’da işbaşı yapacak, 12 ay süreyle istihdam edilecekler.

SPOR ORGANİZASYON HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaz aylarında açılacak farklı branşlardaki spor okullarıyla ilgili organizasyon hizmeti alımı ihalesi açtı. Büyükşehir Belediyesi’nin spor okullarında eğitmenlik, temizlik hizmeti ve muhtelif hizmetlerde çalışacak işçilerin ve 34 farklı spor branşında gerekli spor aletlerini temin edecek firmaların belirleneceği hizmet alım ihalesi 8 Mayıs’ta. 


 

Bu haber toplam 165 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Toyota Plaza “Kocaeli Kaya” 23 Nisan’da tüm çocukları 13. 23 Nisan Şenliği’ne davet ediyor20 Nisan 2017 Perşembe 14:45
  • Başarılı personel altınla ödüllendirildi20 Nisan 2017 Perşembe 14:05
  • İşçiler kararlı.. Tüpraş'ta sular durulmuyor20 Nisan 2017 Perşembe 11:20
  • Vergi ve prim borçları yapılandırılıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 19:17
  • Yeniköy’de arsa satışı19 Nisan 2017 Çarşamba 16:57
  • Ne sendika ne işveren.. Türpraş'ta taviz yok19 Nisan 2017 Çarşamba 14:46
  • Kocaeli Büyükşehir’de bu yerler kiralandı19 Nisan 2017 Çarşamba 14:12
  • O yapılara yıkım ve ceza19 Nisan 2017 Çarşamba 13:26
  • 40 günde bitirilmesi gereken işe 10 teklif19 Nisan 2017 Çarşamba 11:49
  • "Kocaeli’de sayı 19 bin 667 kişi arttı"19 Nisan 2017 Çarşamba 11:48
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti