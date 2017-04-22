Büyükşehir’den hizmet alım ihaleleri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yüzlerce müteahhit işçisinin çalışacağı yeni ihaleler açıyor.

4 MAYIS’TA İKİ İHALE

Büyükşehir Belediyesi muhtelif konularda yardımcı personel ve teknik destekleme personeli hizmet alımı ile ilgili iki ayrı ihale açtı. Biri 577, diğeri 545 müteahhit işçisi gerektiren hizmet alım ihaleleri 4 Mayıs günü sabahı yapılacak. Müteahhit firmalara bağlı geçici işçiler 1 Temmuz’da işbaşı yapacak, 12 ay süreyle istihdam edilecekler.

SPOR ORGANİZASYON HİZMETİ

Büyükşehir Belediyesi ayrıca yaz aylarında açılacak farklı branşlardaki spor okullarıyla ilgili organizasyon hizmeti alımı ihalesi açtı. Büyükşehir Belediyesi’nin spor okullarında eğitmenlik, temizlik hizmeti ve muhtelif hizmetlerde çalışacak işçilerin ve 34 farklı spor branşında gerekli spor aletlerini temin edecek firmaların belirleneceği hizmet alım ihalesi 8 Mayıs’ta.



