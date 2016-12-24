Büyükşehir’den kiralık iki iş yeri 

SEKA KAMPINDA BÜFE
Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan Sapanca Gölü kenarında Uzuntarla Mevkii’ndeki Sekapark alanı içinde bulunan 20 metrekare kapalı, 200 metrekare açık çay bahçesi ve büfe yeri (mevsimlik) 3 yıl süreyle kiraya verilecek. Bahar ve yaz aylarında çok hareketli olan Seka Kampı içindeki tesis için aylık 5 bin TL muhammen kira bedeli belirlendi.
KÖPRÜ ALTI BÜFE YERİ
Büyükşehir Belediyesi D-100 karayolu üzeri Körfez Mahallesi yeni Valilik binası önündeki Necmettin Erbakan Yaya Üst Geçidi’nin güney tarafında, Salim Dervişoğlu Caddesi üzerindeki ayağı dibinde de 17 metrekarelik büfe yeri için 3 yıl süreli kiralama ihalesi açtı. Aylık muhammen kira bedeli 1.750 TL. Her iki kiralama ihalesi 3 Ocak günü yapılacak. Kapalı zarf içindeki tekliflerin bu tarihe kadar verilmesi gerekiyor.
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