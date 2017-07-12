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Büyükşehir’in başarılı memurlarına yüzde 10 ikramiye

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Büyükşehir’in başarılı memurlarına yüzde 10 ikramiye
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Genel Sekreter İlhan Bayram başkanlığında gerçekleşen belediye encümeninde, başarılı olan memurlara yüzde 10 oranında ikramiye verilmesine karar verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, Genel Sekreter  İlhan Bayram başkanlığında gerçekleşti. Toplam 118 gündem maddesinin yer aldığı Körfez'de bulunan bir arsanın satışı gerçekleşti. Muhammen bedeli 88.851,00 TL olan arsanın ihalesinde tek istekli olan Hakan Bostan 90.000.00 TL teklif sunarak; Körfez İlçesi, Yarımca Mahallesi, 1175 Ada’da yer alan 253.86 metre kare alana sahip olan arsayı satın aldı. Gündemde kamulaştırmalar, idari para cezaları, tahsis, devir gibi maddeler de  görüşüldü. Toplantıda ayrıca başarılı olan memurlara yüzde 10 oranında ikramiye verilmesine karar verildi. Encümende ayrıca vatandaşla yapılan kamulaştırma görüşmelerinde 1.244.000,00 TL uzlaşma sağlandığını söyledi.

TRAMVAY YOLUNA PARK EDİLEN ARAÇLAR ÇEKİLECEK

İdari para cezaları açıklanırken söz alan İlhan Bayram tramvay yolu üzerine aracını park eden vatandaşlara ceza kesilip kesilmediğini sordu. Encümen üyeleri bugünden itibaren Sahabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan Tramvay yoluna sağlı sollu park edenlerin araçlarının çekilmeye başlanacağını ve idari para cezası kesileceğini söyledi.

Ayşegül KALAYCI

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