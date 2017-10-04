Büyükşehir’in 'İklim Değişikliği' projesi Ankara’da tanıtıldı

Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” projesiyle açılış programına katılım sağladı. Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projesi katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla iklim değişikliği alanında kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve iklim değişikliği konusunda toplumu bilinçlendirmeyi amaçlayan projelerin tanıtımı yapıldı. Programda, “İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında 3,5 milyon TL değerinde 38 hibe projesinin çalışmaları tanıtıldı. Bu doğrultuda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” projesiyle açılış toplantısına katılım sağlandı.

“İklim Değişikliği Alanında Ortak Çabaların Desteklenmesi Projesi” kapsamında hazırlanacak olan ve AB tarafından desteklenen projeler içinde yer alan “Kocaeli Sera Gazı Envanteri ve İklim Değişikliği İnisiyatifi” projesi için fuaye alanında kurulan Büyükşehir standında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’ye bilgi verildi. Özhaseki, Büyükşehir yetkililerinden proje hakkında bilgi aldı. Projenin hem Kocaeli hem de Türkiye için önemli bir çalışma olduğunu kaydeden Özhaseki, bu tarz çalışmaların diğer kurumlara örnek olması gerektiğini vurguladı.