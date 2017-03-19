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Büyükşehir’in otobüsleriyle sağlıklı yolculuklar

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Büyükşehir’in otobüsleriyle sağlıklı yolculuklar
Yapılan bu işlemle birlikte üç ay boyunca araçta bakteri veya mikrop oluşmuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Dairesi Başkanlığı tarafından vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli seyahat edebilmeleri için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda araçlarda teknolojinin en gelişmiş yöntemleriyle dezenfeksiyon çalışmaları gerçekleştiriliyor. Toplu Taşıma Dairesi tarafından yapılan çalışmalar ile araç içinde oluşan bakteri, mikrop ve her türlü mikroorganizma iç mekan dezenfeksiyonu ile etkisiz hale getiriliyor. Nano gümüş dezenfeksiyon yöntemi kullanılan araçlarda yapılan çalışma üç ay süre ile etkili oluyor.

SİSLEME YÖNTEMİ YAPILIYOR

Yapılan çalışma öncesinde araç içerisindeki mikrop miktarının derecesine yapılan testler ile bakılıyor. Testlerde 500 pl üzeri çıkan araçların içerisine sisleme yöntemi ile dezenfeksiyon uygulanıyor. Sisleme yönteminde tüm yüzeylere milyarlarca nano gümüş iyonları püskürtülüyor. Bu iyonlar mikroplar sökülene kadar araç içerisinde onlarla mücadele ederek yok ediyor. Yapılan bu işlemle birlikte üç ay boyunca araçta bakteri veya mikrop oluşmuyor.

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