Büyükşehirli Karatay Dünya Şampiyonu

59 ÜLKEDEN 263 SPORCU KATILDI

59 ülkeden 263 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen 7. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonasına ülkemizden 15’i erkek 8’i bayan olmak üzere 23 sporcu katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün başarılı taekwondocusu Ayşe Dudu Karatay, K42 +58 kiloda milli takım adına mücadele etti. Zorlu rakiplerini geride bırakan Karatay altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu.

4 ALTIN, 3 GÜMÜŞ VE 3 BRONZ MADALYA

Para-Taekwondonun 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları’na kabul edilmesinin ardından düzenlenen ilk şampiyona olan 7. Dünya Para-Taekwondo Şampiyonasında Türk taekwondocular 7 final müsabakası yaparak ve toplamda 10 madalya kazanarak başarılı bir grafik gösterdi. Sporcularımız Dünya şampiyonasını 4 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya ile tamamladı. Milli takımımız elde ettiği bu sonuçlarla genel sıralamada Rusya’nın ardından Dünya 2’ncisi oldu.

