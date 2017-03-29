Büyükşehirli sporcular engel tanımadı

Türkiye Bedensel Engelli Bilek Güreşinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü’nün 9 sporcusu kürsüye çıkmayı başardı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu tarafından 23-25 Mart tarihlerinde Karabük'te düzenlenen şampiyona Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda yapıldı. Şampiyonaya, 14 ilden 6'sı kadın 90 sporcu katıldı. Oturarak ve ayakta olmak üzere sağ ve sol kol kategorileri üzerinden yapılan mücadelelerde engelli sporcular derece alabilmek için ter döktü. Güreşte mavi beyazlı sporcular 16 madalya kazanırken, iki sporcu da Polonya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı. Şampiyonaya 14 sporcuyla katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü sporcularından 9 sporcu kürsüye çıkmayı başardı. Sağ ve sol kol olmak üzere iki ayrı kategoride de dereceye giren Büyükşehir Kağıtsporlu 9 sporcu, toplamda ise 16 madalya kazanarak başarı grafiğini yine zirvede tuttu. Şampiyonada 70 kiloda, sağ ve sol kolda Kenan Eroğlu ile 55 kiloda sağ ve sol kolda birinci olan Şehmus Erdem, Polonya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde etti. Müsabakalarda 65 kiloda Birsen Sapmaz sağ ve sol kolda birinci olan bir diğer sporcu oldu.

Yarışmada alınan diğer sonuçlar ise şöyle oluştu.75 kiloda Meryem Yıldırım ise sağ ve sol kolda olmak üzere iki ikincilik elde etti. 70 kiloda Emre Kökçan sol kolda 2. olurken, sağ kolda ise 3. oldu. 70 kilodaki bir diğer sporcu Candoğan Gümüş sağ kolda ikinci olarak gümüş madalya kazandı. 75 kiloda Hatice Yetim ise sağ ve sol kolda 3. olarak iki bronz madalya kazandı. 55 kiloda İsmail Koçak sağ ve sol kolda 3. olan bir diğer sporcu oldu. 75 kiloda ise Eyüp Ekmekçi sol kolda 3. oldu. Şampiyona sonunda dereceye girenlere madalyaları düzenlenen törenle verildi.