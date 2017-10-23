Tribünler penaltı diye ayağa kalktı, herkesin gözü hakemdeydi. Ancak orta hakem Yakup Özhan kendinden son derece emin bir şekilde oyunu devam ettirdi. Hakem pozisyona çok yakındı, bu yüzden yanlış bir yorum yapabileceğine pek ihtimal verilmedi. Ancak, gazetemizin usta objektifi Hulusi Özdilek, pozisyonun buz gibi penaltı olduğunu çektiği fotoğraflarla net bir şekilde ortaya koydu.

Pozisyonda Payas Belediyespor’un 23 numaralı futbolcusu Deniz Karadeniz’in sol ayağıyla Burak Süleyman’ın sağ ayağına darbesi çok açık gözüküyor. Darbenin etkisiyle Burak Süleyman yerde kalıyor. Hakem gözünün önünde olan bu pozisyonda penaltı noktasını göstermek yerine, sanki Burak kendini yere bırakmış gibi gülümseyerek oyunu devam ettiriyor. MHK’nın istikbal gördüğü, üzerine titrediği G.Antep bölgesinin 24 yaşındaki hakem Kocaelispor’un buz gibi penaltısını vermeyerek galibiyetten ediyor.