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Buz hokeyinde milli gururumuz : Ali Hakan Özbil

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Buz hokeyinde milli gururumuz : Ali Hakan Özbil
İlimizden U18 Yaş Altı Buz Hokeyi Milli takımına seçilen, KOCAELİ Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcusu,İzmit Anadolu Teknik Lisesi 10.sınıf öğrencisi Ali Hakan Özbil gururumuz oldumaya devam ediyor.

Ali Hakan Özbil’in yer aldığı U18 Yaş altı Buz Hokeyi Milli Takımı 2017 IIHF ICE HOKEY U18 WORLD CHAMPIONSHIP Div. III G. A’da mücadele edecek. 21-27 Mart tarihleri arasında Çin’in Taipei şehrinde gerçekleşecek şampiyonada Ay-Yıldızlı ekibimiz ilk maçını yarın Bulgaristan ile oynayacak. Cuma günü Yeni Zelanda karşısına çıkacak olan Millilerimiz cumartesi günü İsrail, pazar günü ise ev sahibi ile karşı karşıya gelecek. Grup birincisi olacak ekip bir üst tura yükselecek.


Grup Maçları Programı;

22 Mart 2017 Saat: 08:00 Türkiye - Bulgaristan
24 Mart 2017 Saat: 08:00 Türkiye - Yeni Zelenda
25 Mart 2017 Saat: 11:30 Türkiye - İsrail
27 Mart 2017 Saat: 08:00 Türkiye - Çin

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