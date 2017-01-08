Buzda düşen acile koştu

Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Karın altındaki gizli buzlanmayı fark etmeyen vatandaşlar düşerek yaralandı.

Murat Kırmızıgül (42)

Buzlu kaygan yolda kayan Murat Kırmızıgül (42) hastanelik oldu. Kırmızıgül, ‘Ailemle birlikte Topçular’da bulunan bir yakınımıza ziyarete gittik. Dönüş yolunda yerin buzlu ve kaygan olmasından dolayı kayıp düştüm elimde kırık oluştu. Hastaneye geldim. Sağolsun çalışanlar yardımcı oldu. Elim sarıldı. Yarında muayeneye geleceğim. Vatandaşlar dikkat etsin bu hava şartlarında yürümek zor’’ dedi.

Halil Namal, karda düşerek ayağını kırdı

İzmit Kozluk Mahallesi'nde ikamet eden Halil Namal(57) sabah saat 06.30 sıralarında İzmit Otogar mevkiinde bisikletle dolaşırken buzlu yolda kayıp düşerek ayak topuğunu kırdı. Hemen tedavisi yapılan Namal'ın ayağı alçıya alındı.

Kerim YAVUZ