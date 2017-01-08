  • BIST 77.107
  • Altın 137,557
  • Dolar 3,6304
  • Euro 3,8336
  • Kocaeli -3 °C

Buzda düşen acile koştu

»
Buzda düşen acile koştu
Kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Karın altındaki gizli buzlanmayı fark etmeyen  vatandaşlar düşerek yaralandı.

Murat Kırmızıgül (42)

 Buzlu kaygan yolda kayan Murat Kırmızıgül (42) hastanelik  oldu.  Kırmızıgül, ‘Ailemle birlikte Topçular’da bulunan bir yakınımıza ziyarete gittik. Dönüş yolunda yerin buzlu ve kaygan olmasından dolayı kayıp düştüm elimde kırık oluştu. Hastaneye geldim. Sağolsun çalışanlar yardımcı oldu. Elim sarıldı. Yarında muayeneye geleceğim. Vatandaşlar dikkat etsin bu hava şartlarında yürümek zor’’ dedi.

gh.gif

Halil Namal, karda düşerek ayağını kırdı

 İzmit Kozluk Mahallesi'nde ikamet eden Halil Namal(57) sabah saat 06.30 sıralarında İzmit Otogar mevkiinde bisikletle dolaşırken buzlu yolda kayıp düşerek ayak topuğunu kırdı. Hemen tedavisi yapılan Namal'ın ayağı alçıya alındı.

fg.jpg

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 1282 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Anne oğul birbirlerini bıçakladı07 Ocak 2017 Cumartesi 10:01
  • Gebze'de işadamı, FETÖ'den tutuklandı06 Ocak 2017 Cuma 20:18
  • Gebze Adliyesi'nde güvenlik üst düzey06 Ocak 2017 Cuma 16:23
  • Okul yakınına devrilen ağaç korkuttu06 Ocak 2017 Cuma 16:22
  • FETÖ'den 5 kişi yeniden adliyede06 Ocak 2017 Cuma 15:13
  • Binada yangın paniği05 Ocak 2017 Perşembe 22:22
  • İzmir'deki terör saldırısı sonrası 2 gözaltı05 Ocak 2017 Perşembe 20:21
  • Köprü korkuluklarına çarpan otomobil asılı kaldı05 Ocak 2017 Perşembe 17:51
  • Altınları almaya gelen sahte polisler suçüstü yakalandı05 Ocak 2017 Perşembe 16:21
  • Kızı öldürülen anneden, katile verilen cezaya tepki05 Ocak 2017 Perşembe 15:57
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Eğlence Sokağı yapalım; şimdi tam zamanıdır
    • Kendin İçin 
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti