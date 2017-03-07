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Buzun "senkronize kızları" Kanada'ya hazır

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Buzun "senkronize kızları" Kanada'ya hazır
Senkronize Buz Pateni Dünya Gençler Şampiyonası'na Kocaeli'de hazırlanan milli takım, iyi bir puanla ülkeye dönmeyi hedefliyor.

Olimpik Buz Sporları Salonu'nda antrenörler Özge Özkaya, Ece Ongül ve Turhan Tosunlar gözetiminde çalışan Genç Kız Milli Senkronize Buz Pateni Takımı, Kanada'nın Mississauga kentinde 9-11 Mart'ta yapılacak dünya şampiyonasında mücadele edecek.

Antrenör Özkaya, yaptığı açıklamada, kısa sürede toparlanarak yaklaşık 2,5 aylık çalışmayla Türkiye şampiyonu olduklarını, bu sayede dünya şampiyonasına katılmaya hak kazandıklarını söyledi.

Kendisinin de eski milli sporcu olduğunu anımsatan Özkaya, sporculuk döneminde gittiği Kanada'ya antrenör olarak gitmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Özkaya, şöyle konuştu:

"Kısa zamanda toparlandık, bir araya geldik ve öncelikle Türkiye şampiyonasını kazanmaya yoğunlaştık. Kısa sürede 2,5 ayda yoğun ve sıkı bir çalışmayla Ankara'da gerçekleştirilen şampiyonada birinciliği aldık. Şimdiki hedefimiz dünya şampiyonasında iyi bir puan almak. Uluslararası yarışmalarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek, yurt dışında ismimizi en iyi şekilde duyurmak temel amacımız."

Karma takımla Türkiye şampiyonluğu

Antrenör Ongül de Kocaeli Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü olarak ocak ayında Ankara'da yapılan Türkiye Şampiyonası için takım kurmak istediklerini ancak sporcu sayılarının yeterli olmaması üzerine Ankara'dan takviyeyle 19 kişilik takım oluşturduklarını hatırlattı.

"Güçlerimizi birleştirip bir şeyler ortaya çıkartmak istedik." diyen Ongül, antrenmanlara kasım ayında başladıklarını, Ankara ve Kocaeli karması olarak çalışmaları sürdürürken takımdan ayrılanların yerlerine İstanbul'dan sporcu takviyesi gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Ongül, kamp dönemine kadar illerinde hazırlanan sporcuların, Kocaeli'deki kampta çalışma imkanı bulduğuna değinerek, "Çalışmalarımızı Kocaeli'de sürdürüyoruz. Türkiye'de en yüksek puanını alarak Ankara'da yapılan şampiyonada Türkiye şampiyonu olduk." diye konuştu.

Kanada dönüşü yurt dışı ve yurt içi olmak üzere iki kamp programları bulunduğuna dikkati çeken Turhan Tosunlar ise "Sonraki dünya şampiyonasına daha güçlü, Türkiye'nin ismini daha iyi duyurabilecek şekilde gitmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tosunlar, küçük yaş gruplarında da iki ayrı takım kurma çalışmaları olduğunu, hazırlıklara başladıklarını sözlerine ekledi. 

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