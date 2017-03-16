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"ByLock" kullanıcısı eski emniyet müdürü Cabir Yeşiltaş'a 6 yıl 3 ay

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"ByLock" kullanıcısı eski emniyet müdürü Cabir Yeşiltaş'a 6 yıl 3 ay
Kocaeli'de FETÖ/PDY'nin kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan eski emniyet müdürü Cabir Yeşiltaş, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen, tutuklu 3. sınıf emniyet müdürü Cabir Yeşiltaş ve avukatı katıldı. 

İddianamede kendisine yöneltilen suçlamaların hatırlatılmasının ardından savunmasına başlayan Yeşiltaş, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

ByLock indirmediğini ve kullanmadığını iddia eden Yeşiltaş, kendisiyle ilgili tespit raporunda hata olduğunu öne sürdü. 

Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

- İddianame

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı gerekçesiyle sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyordu.

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