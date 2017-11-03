'ByLock' soruşturmasında 4 tutuklama

Kocaeli Cmuhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, örgüte üye oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock’u kullandıkları iddiasıyla 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Başta Kocaeli olmak üzere bir çok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Değişik meslek gruplarından olan ve aralarında bayanlarında bulunduğu 27 kişi, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası sabah saatlerinde adli merciilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 23 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ