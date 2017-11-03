'ByLock' soruşturmasında 4 tutuklama
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, 'ByLock' kullandıkları tespit edilerek, adliyeye sevk edilen 27 kişiden 4'ü tutuklandı.
A+A-
Kocaeli Cmuhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturmalar devam ediyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, örgüte üye oldukları ve örgütün kriptolu haberleşme sistemi 'Bylock’u kullandıkları iddiasıyla 30 kişi hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Başta Kocaeli olmak üzere bir çok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Değişik meslek gruplarından olan ve aralarında bayanlarında bulunduğu 27 kişi, Emniyet Müdürlüğünde tamamlanan işlemleri sonrası sabah saatlerinde adli merciilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 23 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kerim YAVUZ
Bu haber toplam 540 defa okunmuştur
Etiketler : Kocaeli, ByLock, soruşturma
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.