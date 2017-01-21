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ByLock soruşturmasında flaş gelişme

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ByLock soruşturmasında flaş gelişme
Ankara'da ByLock soruşturması kapsamında 123'ü Deniz Kuvvetleri personeli olmak üzere 180 TSK personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İstanbul'da ise 187'si emniyet personeli 235 kişi hakkında yakalama kararı var.

Mahkeme kararı ile 48 ilde eş zamanlı aramalar yapılırken, şu ana kadar 12 kişi gözaltına alındı. Arama kararı bulunan 180 kişiden 123'ü astsubay ve albay rütbelerinde olan deniz kuvvetleri personeli olduğu öğrenildi.

İSTANBUL'DA DA 235 GÖZALTI KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da Bylock kullandığı tespit edilen 187'si emniyet personeli 235 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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