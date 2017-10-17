Bylock'tan 2 kişi tutuklandı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığın’ca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullandığı gerekçesiyle sabah saatlerinde 12 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen 12 kişiden İ.D ve R.A isimli 2 kişi tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kerim YAVUZ