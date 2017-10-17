Bylock'tan 2 kişi tutuklandı
Kocaeli'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 'ByLock' kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 2’si tutuklandı.
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Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığın’ca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün iletişim ağı olan ‘Bylock’ kullandığı gerekçesiyle sabah saatlerinde 12 kişi gözaltına alınmıştı. Sabah saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanarak Kocaeli Adliyesine sevk edilen 12 kişiden İ.D ve R.A isimli 2 kişi tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kerim YAVUZ
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