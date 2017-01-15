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Ç.Bala şansını da kullanamadı: 2-0

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Ç.Bala şansını da kullanamadı: 2-0
Süper Lig B Grubu’nda son sırada yer alan, ara transferde kadrosuna takviye yapan Çubuklu Balaspor, dün akşam belki de son şansın İlimtepe FK karşısında kullandı.

İlimtepe FK, her iki yarıda attığı gollerde maçtan 2-0 galip ayrıldı, Ç.Bala’nın da umutlarını bitirdi.

Ç.BALASPOR İLK YARI ÇOK KAÇIRDI
Ara transferde Kartepe’den kaleci Samet Gündüz, Alikahya’dan Hüseyin’i alan Ç.Balaspor, düşme hattının hemen üzerinde yer alan rakibi karşısında karşılaşmaya çok hızlı başladı. Bu yarıda Bilal ve Burak ile net 4 fırsat bulan Ç.Balaspor, bunları değerlendiremedi. İlimtepe FK, ilk yarıyı Ömer’in attığı golle 1-0 önde tamamladı. Son dakikada yeni transferi Beratcan ile bir gol daha bulan İlimtepe FK, karşılaşmayı 2-0 kazandı.
 

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