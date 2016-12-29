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Ç.Balaspor, ara transferi bekliyor

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Ç.Balaspor, ara transferi bekliyor
İki hafta önce takımın başına celal Güreşen’i getiren Çubuklu Balaspor, ara transferde kadrosuna yapacağı takviyelerle kümede kalma yolunda umutlarını devam ettirmek istiyor.

Süper Lig B Grubu’nda ilk galibiyetini iki hafta önce 1937 Sekaspor karşısında alan, geçen haftada Yavuzspor ile oynadığı maçta çok iyi mücadele etmesine rağmen son bölümlerde yediği golle mağlup olan Ç.Balaspor, kümede kalma yarışında pes etmiş değil. Yeşil-Beyazlı ekip, ocak ayında başlayacak ara transferde kadrosuna takviye yapmayı düşünüyor.

MURAT KOLBURAN VE ALİ ÇEVİK’İ İSTİYOR

Yeşil-Beyazlı ekibin listesinde ilmimizin en önemli forvet oyuncularından Murat Kolburan ile geçen yıl BAL’da Hereke Yıldızspor forması da giyen Ali Çevik ve sol bek Tolga da bulunuyor.

GÜREŞEN, “TAKVİYE YAPMAMIZ HALİNDE TAKIMI LİGDE TUTABİLİRİZ”

Celal Güreşen, geçen hafta Yavuzspor maçında çok şanssız bir yenilgi aldıklarını belirterek, “Takımın başına geçtiğimizden beri çok iyi mücadele ediyoruz. Yavuzspor maçında bunu sahaya yansıttık, ancak bu kez puan alamadık. Yapacağımız takviyelerle ligde kalmak adına, umutlarımızı gelecek haftalara taşımayı hedefliyoruz. Bunu için transfer şart, 2-3 oyuncu ile görüşmelerimizde sürüyor” dedi.

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