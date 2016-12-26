Ç.Balaspor, bu kez puansız:1-2

Süper Lig’de geçen haftaya kadar puansız tek takım olan Ç.Balaspor, 1937 Sekaspor’u 2-0 mağlup edip, ligde ilk galibiyetini almıştı.

Bu galibiyetle az da olsa kümede kalma yolunda umutlanan Yeşil-Beyazlı ekip, aynı korkuyu hisseden Yavuzspor ile karşılaştı. M.Ali Kağıtçı Stadı’nda oynanan maçta Yavuzspor rakibine 2-1 üstünlük sağladı, kümede kalma yolunda umutlarını artırdı.

KARTEPE KAN KAYBEDİYOR

Süper Lig B Grubu’nda ilk yarıdaki performansı ile Play-Off hattında yer alan Kartepe Belediyespor, son haftalardaki puan kayıplarına bir yenisini daha yaşadı. Mavi-Yeşilli ekip, dün düşme potasında yer alan Denizliköyüspor ile karşılaştı. Maçın hemen başında ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Kartepe, son dakikalarda Mertcan ile eşitliği sağladı. Uzatma dakikalarında Seyfettin ile iki net fırsatı kullanamayan Kartepe, 1-1 biten maçta iki puan daha kaybetti, Play-Off yarışının biraz uzağında kaldı.