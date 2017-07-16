Ç.Balaspor çok iddialı geliyor

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Ç.Balaspor, transferde önemli isimleri alıyor. Akmeşespor’dan Samet Topal ve Emirhan Kurtuldu, Fatsa Belediyespor’dan Kamil Can Keskin, Yeşil-Beyazlı ekibin yeni transferleri.

AKMEŞESPOR’DAN SAMET VE EMİRHAN’I TRANSFER ETTİ

Uzun yıllar Süper Lig’de yer aldıktan sonra, geçen yıl küme düşme üzüntüsünü yaşayan Çubuklu Balaspor, yeniden eski parlak günlerine dönüş konusunda düğmeye bastı. Yeşil-Beyazlı ekip, 1.Küme’de kadrosunu güçlendirip, yeniden Süper Lig’e çıkmanın hesaplarını yapıyor. Geçen yıl Akmeşespor forması giyen, Bekirderespor’da da bir dönem görev yapan orta sahaya oyuncusu Emirhan Kurtuldu ile de kesin olarak anlaştı.

FATSA’DAN KAMİL CAN KESKİN GELDİ

Çubuklu Balaspor’un bir diğer transferi de Fatsa Belediyespor’dan Kamil Can keskin. 22 yaşındaki genç yetenek, futbola Orduspor’da başladı. Trabzon İdmangücüspor’dan bir yıl oynayan sol kanat oyuncusu, son iki yıldır Fatsa Belediyespor formasını giyiniyor. Çubuklu Balaspor, Kamil Can Keskin gibi Orduspor altyapısından yetişen, Çayırtepe ve Sakarya Arifiyespor’da oynayan Samet Topal’ı da renklerine bağladı.

FARUK VE TURGAY ÇOBAN GÜNDEMDE

Çubuklu Balaspor, daha önceki yıllarda formasını giyen eski futbolcularını kadrosuna katmak istiyor. Bu futbolculardan Müjdat Katıoğlu ile daha önce anlaşmıştı. Yeşil-Beyazlı ekipte forma giyen Turgay Çoban ve Faruk İşbilen de yeni sezonda transferi gündemde olan isimler. Turgay Çoban, geçen yıl Yavuzspor’da forma giydi. Tecrübeli stoper Faruk İşbilen de sezona Yavuzspor’da başlayıp, ara transferde Akmeşespor’a geçmişti.