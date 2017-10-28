Ç.Balaspor ilk galibiyeti aldı:3-1
Geçen yıl Süper Lig’den düşen, bu sezon 1.Küme’de sıkıntılı bir süreçten geçen, ilk 4 maçından da mağlup ayrılan Çubuklu Balaspor, dün akşam Cephanelik Stadı’nda Beşköy GB’yi konuk etti.
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Yeşil-Beyazlı ekip, son dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.
GOLLER UZATMADA GELDİ
Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Ç.Balaspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında konuk takım eşitliği sağladı, son dakikaya 1-1 berabere girildi. Ç.balaspor, uzatma dakikalarında tecrübeli oyuncusu Gökhan Akmeşe’nin attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.
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Etiketler : Çubuklu Balaspor, Gökhan Akmeşe
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