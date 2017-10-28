Kocaeli17 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Ç.Balaspor ilk galibiyeti aldı:3-1
Ç.Balaspor ilk galibiyeti aldı:3-1

Ç.Balaspor ilk galibiyeti aldı:3-1

Geçen yıl Süper Lig’den düşen, bu sezon 1.Küme’de sıkıntılı bir süreçten geçen, ilk 4 maçından da mağlup ayrılan Çubuklu Balaspor, dün akşam Cephanelik Stadı’nda Beşköy GB’yi konuk etti.

A+A-

Yeşil-Beyazlı ekip, son dakikalarda bulduğu gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı.

GOLLER UZATMADA GELDİ
Cephanelik Stadı’nda oynanan maçta Ç.Balaspor ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında konuk takım eşitliği sağladı, son dakikaya 1-1 berabere girildi. Ç.balaspor, uzatma dakikalarında tecrübeli oyuncusu Gökhan Akmeşe’nin attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı, bu sezon ligde ilk galibiyetini aldı.
 

Bu haber toplam 87 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.