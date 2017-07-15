Ç.Balaspor, Samet’i de alıyor

Geçen yıl Süper Lig’den düşen Çubuklu Balaspor, 1.Küme’de hedefini şampiyonluk olarak belirledi.

Takımın başına Cihan Özkul’u getiren Yeşil-Beyazlı ekip, geçen yıl Akmeşespor forması da giyen sol kanat oyuncusu Samet Topal ile anlaştı.

ÇAYIRTEPE VE ARİFİYESPOR’DA OYNADI

Çubuklu Balaspor’un kadrosuna dahil etmek istediği Samet Topal, futbola Orduspor altyapısında başladı. Orta sahanın solunda görev yapan genç oyuncu, üç yıl önce Çayırtepe Gençlikspor’da 2.Küme şampiyonluğu yaşamıştı. Çayırtepe’den sonra Sakarya Arifiyespor’a giden Samet, devre arasında Akmeşespor’a transfer oldu, bu takımda da 2.Küme şampiyonluğu sevinci yaşadı.