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Ç.Balaspor’un son transferi Ferdi oldu

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Ç.Balaspor’un son transferi Ferdi oldu
Bu sezon 1.Küme’de çok iddialı bir takım kuran Çubuklu Balaspor, transfere de çok erken başladı.

Takımın başına Cihan Özkul’u getiren Yeşil-Beyazlı ekip, son olarak Akmeşespor’dan Ferdi Gülaslan’ı transfer etti.

YENİŞEHİR VE ÇAYIRTEPE FORMASI DA GİYDİ
Yeşil-Beyazlı ekibin yeni transferi Ferdi Gülaslan, geçen yıl Akmeşespor’un 1.Küme’ye çıkan kadrosunda yer almıştı. Yenişehirspor ve Çayırtepe Gençlikspor takımlarında da forma giyen Ferdi, orta sahada görev yapıyor. Teknik sorumlu Cihan Özkul, daha önce Akmeşespor’da birlikte görev yaptığı Müjdat, Emirhan Kurtuldu ve Samet Topal’ı da yeni takımı Ç.Balaspor’a almıştı.

BAŞKAN MALÇOK UMUTLU
Ç.Balaspor Başkanı Murat Malçok, takımı yeniden Süper Lig’e çıkaracaklarını söyledi. Başkan Malçok, “Yeni sezonda herkes çok iyi bir Ç.Balaspor izleyecek. Yeniden Süper Lig’e çıkıp, başarılarımızı orada da sürdürmek istiyoruz. Teknik heyetimizin verdiği rapor doğrultusunda transferlerimiz devam edecek, 3-4 oyuncu ile görüşmelerimiz sürüyor.” dedi.
 

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