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 C Grubu’nda Play-Off’a kim çıkacak?

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 C Grubu’nda Play-Off’a kim çıkacak?
1.Küme C Grubu’nda Sedaş TEK Spor, geçen hafta Esenspor’u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Bu grupta Play-Off’a çıkacak iki takım son hafta maçlarında belli olacak. Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor arasında oynanacak karşılaşmanın sonucu Play-Off’a çıkacak takımları belirleyecek. Son hafta öncesinde Play-Off umudu kalmayan Esenspor ise sahasında Yenimahallespor’u konuk edecek.

KİREÇOCAKLARI İLE KARAMÜRSEL KARŞILAŞMASI DERİNCE STADI’NDA

1.Küme C Grubu’nda son haftayı bay geçen Kullarspor, 39 puanla normal sezonu tamamladı. Kullarspor’u birer puan geriden takip eden hafta 38’er puanlı Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor, Play-Off’a çıkma maçında karşı karşıya gelecek.  Kireçocaklarıspor’un cezası nedeni ile karşılaşma Derince Stadı’nda oynanacak. Maçın başlama saati 16.00. Ligin ilk yarısında Karamürsel’de oynanan karşılaşmayı Kireçocaklarıspor 2-0 kazanmıştı.

KAZANAN TAKIM PLAY-OFF’A ÇIKACAK

Kullarspor’un maçlarını tamamladığı bu grupta, 38’er puanlı Kireçocaklarıspor ile Karamürselspor arasında oynanacak karşılaşmanı sonucu C Grubu’nda Play-Off’a çıkacak iki takımı ortaya çıkaracak. Derince Stadı’nda oynanacak karşılaşmayı kazanan takım Play-Off’a çıkacak. Beraberlik halinde ise Esenspor’un da kazanması halinde 4 takım ligi aynı puanda bitirecek. Bu kez 4 takım arasındaki oynanan maçlarda yapılacak puan durumunda ilk iki sırayı alacak takım Play-Off’a yükselecek.

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