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Ç.Plajyolu’na gençler yetti:0-4

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Ç.Plajyolu’na gençler yetti:0-4
A Grubu’nda en yakın rakibinin 12 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Demirspor, dün Ç.Plajyoluspor’a konuk oldu.

Avni Kalkavan Stadı’nda oynana maçta genç oyuncularına şans veren Demirspor, rakibini 4-0 ile geçti, en yakın takipçisiyle puan farkını 14’e çıkardı.

YEKTA, 25’İNCİ SANİYEDE GOL ATTI

Lider Demirspor, dün Ç.Plajyoluspor karşısında Gökalp, Yiğitali, Fatih Güler, Erdoğan, Mehmet Kukul gibi önemli oyucularını oynatmadı. Ligde çok fazla forma şansı bulamayan oyuncularla sahaya çıkan Demirspor’da, Yekta henüz 25’inci saniye de takımını 1-0 öne geçirdi, Süper Lig’in bu sezon belki de en erken golüne imza attı. Anıl ve Orhan’ın attığı gollerle devreyi 3-0 önde bitiren Demirspor da, genç Furkan son dakikada skoru belirleyen golü attı, karşılaşmayı konuk ekip 4-0 kazandı.

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