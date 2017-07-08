Ç.Plajyoluspor’da, Apay ve Doğancı dönemi

İlimiz semt kulüplerinden Çenesuyu Plajyoluspor’da yeni sezon öncesinde teknik heyetini belirledi.

Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu gerçekleştiren, uzun bir aradan sonra yeniden Başkanlık görevine getirilen efsane Başkan Bünyamin Akman, teknik heyetini de açıkladı. Turuncu-Siyahlı ekibi yeni sezonda Macit Apay-Yüksel Doğancı ikilisi çalıştıracak.

MACİT APAY A TAKIMDA DOĞANCI ALTYAPIDA

3 yıldır Çınarlıspor altyapısında çalışan Macit Apay, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Daha önceki yıllarda Kocaeli Birlikspor’da da görev yapan Macit Apay, yeni sezonda Çenesuyu Plajyoluspor’un A takımını çalıştıracak. Ç.Plajyoluspor A takımı yeni sezonda 1.küme’de mücadele edecek. Turuncu-Siyahlı ekibin altyapısı da Yüksel Doğancı’ya emanet. Doğancı da, son 3 yıldır Sedaş TEK Spor’un altyapısında görev yapıyordu.