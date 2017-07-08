  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli 26 °C

Ç.Plajyoluspor’da, Apay ve Doğancı dönemi

»
Ç.Plajyoluspor’da, Apay ve Doğancı dönemi
İlimiz semt kulüplerinden Çenesuyu Plajyoluspor’da yeni sezon öncesinde teknik heyetini belirledi.

Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu gerçekleştiren, uzun bir aradan sonra yeniden Başkanlık görevine getirilen efsane Başkan Bünyamin Akman, teknik heyetini de açıkladı. Turuncu-Siyahlı ekibi yeni sezonda Macit Apay-Yüksel Doğancı ikilisi çalıştıracak.

MACİT APAY A TAKIMDA DOĞANCI ALTYAPIDA

3 yıldır Çınarlıspor altyapısında çalışan Macit Apay, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Daha önceki yıllarda Kocaeli Birlikspor’da da görev yapan Macit Apay, yeni sezonda Çenesuyu Plajyoluspor’un A takımını çalıştıracak. Ç.Plajyoluspor A takımı yeni sezonda 1.küme’de mücadele edecek. Turuncu-Siyahlı ekibin altyapısı da Yüksel Doğancı’ya emanet. Doğancı da, son 3 yıldır Sedaş TEK Spor’un altyapısında görev yapıyordu.

Bu haber toplam 127 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güneşspor ile Bağdatspor kongre yapıyor07 Temmuz 2017 Cuma 16:03
  • Birlikte geldiler, birlikte gidiyorlar07 Temmuz 2017 Cuma 16:00
  • Seçmelerde 15 isim kaldı07 Temmuz 2017 Cuma 15:58
  • Kartepe Kupası için uyarı07 Temmuz 2017 Cuma 15:20
  • Işın perdesi devreye girdi! 30 dakika boyunca...07 Temmuz 2017 Cuma 14:52
  • Akmeşespor’da büyük şok; Başkan Uğur Alyüz istifa etti07 Temmuz 2017 Cuma 14:49
  • Maşukiyespor kongresi pazartesi günü07 Temmuz 2017 Cuma 14:48
  • Enes, Gençlik Olimpiyatları yolunda07 Temmuz 2017 Cuma 14:46
  • Kocaeli Bayan Futbol ilk maçını Karabük ile oynayacak07 Temmuz 2017 Cuma 14:31
  • Demirspor’da iç transfer tamam07 Temmuz 2017 Cuma 14:28
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti