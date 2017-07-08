Ç.Plajyoluspor’da, Apay ve Doğancı dönemi

Geçtiğimiz günlerde genel kurulunu gerçekleştiren, uzun bir aradan sonra yeniden Başkanlık görevine getirilen efsane Başkan Bünyamin Akman, teknik heyetini de açıkladı. Turuncu-Siyahlı ekibi yeni sezonda Macit Apay-Yüksel Doğancı ikilisi çalıştıracak.
MACİT APAY A TAKIMDA DOĞANCI ALTYAPIDA
3 yıldır Çınarlıspor altyapısında çalışan Macit Apay, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Daha önceki yıllarda Kocaeli Birlikspor’da da görev yapan Macit Apay, yeni sezonda Çenesuyu Plajyoluspor’un A takımını çalıştıracak. Ç.Plajyoluspor A takımı yeni sezonda 1.küme’de mücadele edecek. Turuncu-Siyahlı ekibin altyapısı da Yüksel Doğancı’ya emanet. Doğancı da, son 3 yıldır Sedaş TEK Spor’un altyapısında görev yapıyordu.
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