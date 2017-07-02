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Çadırlar kuruldu...Kılıçdaroğlu bekleniyor

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Çadırlar kuruldu...Kılıçdaroğlu bekleniyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan başlattığı 'Adalet Yürüyüşü' kapsamında yaklaşık 1 saat sonra ilimize ayak basacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu karşılamak için CHP’liler de yollara düştü ve Eşme’ye ulaştı.Burada partililerin Kılıçdaroğlu’nu beklerken güneşten etkilenmemesi için çadırlar kuruldu. Eşme’ye CHP İl ve ilçe örgütlerinin
yanı sıra Yalova’dan da katılım olduğu gözlendi.

Kılıçdaroğlu, bu geceyi ilimizde İbrikdere mevkiinde bulunan Sarıhanlar Petrol istasyonu alanında kurulacak kampta geçirecek. Yarın sabah başlayacak yürüyüşün sonlarında Kılıçdaroğlu’nun konaklamak için Yahya Kaptan Mahallesi’ne girebileceği bildiriliyor. Adalet Yürüyüşü’nde her gün 17-20 kilometre yol geçiliyor. Kılıçdaroğlu, yarın geceyi, Yahya Kaptan’da veya Sekapark’ta geçirecek. Bu konudaki kararlar hep son anda alınıyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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