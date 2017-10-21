Çağın Göz Hastanesi, ödülleri dağıttı

Göz sağlığı alanında ki başarılarının yanı sıra sanata verdiği destekle de bilinen Çağın Göz Hastanesi, ülkemizin sanat iklimine katkıda bulunmak ve fotoğraf sanatını sevdirmek adına başlattığı fotoğraf yarışmasının bu yıl 6.sını düzenledi. Her sene yeni temayla fotoğraf sanatçılarına yaratıcılıklarını yansıtacak bir mecra sunan yarışmanın ödül töreni dün Çağın Göz Hastanesi’nde gerçekleşti. Sergiye Vali Hüseyin Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Genel Sekreteri Gültekin Görüm, Emekli Meclis Başkanı Halil Atay, Çağın Göz Hastanesi Kurucusu Op. Dr. Kürşat Çağın ve sanatseverler katıldı.

4 BİN 123 ESER YARIŞTI

“Göz Alabildiğine…” başlıklı fotoğraf yarışması bu yıl “Mor” temasıyla gerçekleştirildi. Yarışamaya farklı illerden bin 293 sanatçı, 4 bin 123 eseriyle katıldı. Yarışma sonunda 6 eser ödüle, 40 eser ise sergilenmeye hak kazandı. Ödül töreninde dereceye girenlere plaket takdim edildi. Tören öncesinde konuşma yapan Kürşat Çağın, Kocaeli’de böyle bir organizasyona öncülük etmekten ve sanatseverleri bir araya getirmekten dolayı mutlu olduğunu kaydetti. Çağın, “Her sene yeni temalarla fotoğrafçılara kaliteli bir mecra sunarak fotoğraf sanatına yeni ufuklar kazandırmayı hedefliyoruz” dedi. Vali Hüseyin Aksoy ise, daha önce göre yaptığı iller de fotoğraf yarışması düzenlediğini, Kocaeli’de de bu yarışmayı yapmayı düşündüğünü ifade etti.

Çiğdem ARMAĞAN