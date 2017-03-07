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Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergisi

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Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencilerinin sergisi
İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğrencileri, rehber öğretmenleriyle birlikte hazırlıkları Cinsiyet Eşitsizliği’ne Duyarlılık (CED-CEAL) Projesi kapsamındaki sergilerini Arasta Park AVM ikinci kat sergi alanında açtı.

Yarın akşama kadar gezilebilecek serginin açılış kurdelesini CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Okul Müdürü Ayhan Erin birlikte kesti. Okul öğretmenleri, öğrenciler ile AVM çalışmaları ve ziyaretçiler de sergi açılışında yer aldı. Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Sabancı Üniversitesi Mor Sertifika eğitimini alan rehber öğretmenlerin öğrencileriyle birlikte hazırladıkları sergide amaç “Toplumda cinsiyet ayrımcılığının sebep olduğu önyargılara dikkat çekmek ve cinsiyet eşitsizliğini fark ettirerek duyarlılık geliştirmek” olarak açıklandı.

PROF.KOMSUOĞLU KONFERANSA GELİYOR

Etkinlikler kapsamında öğrencilerin ürettiği kokart, fotoğraf ve afişler sergileniyor. Etkinlikler kapsamında okulda da münazara söyleşi ve müzik dinletisi, röportaj gibi faaliyetler yapılıyor.

20 Mart Pazartesi günü Ahmet Elginkan Eğitim Merkezi Konferans Salonu’nda da bir konferans gerçekleştirilecek. Konferansı, Kocaeli Üniversitesi eski Rektörü, halen Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi YÖK Başkanı Yekta Saraç'ın danışmanlığını yürüten Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu konuşmacı olarak katılacak.

Şennur YILDIZ

 

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