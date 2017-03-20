Cahit Elginkan Lisesi’nden Aziziye’ye yardım kolisi

BİR AYDA TOPLADILAR
Oldukça zor koşullarda eğitim gören 14 sınıflı Erzurum Aziziye ilçesindeki Yarımca İlkokulu öğrencileri, ihtilaçlarıyla ilgili bir çağrı yaptı. İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencileri de bu çağrıya kulak verdi. Öğrenciler, bir aylık süre içinde seferberlik ilan ederek malzeme topladılar.
YARIMCA’DAN, ELGİNKAN’A FOTOĞRAFLI TEŞEKKÜR
Cahit Elginkan A.L. Müdürü Ayhan Erin, Müdür yardımcılarından İlknur Uçak, Mehmet Avcı, 10/B sınıfından öğrenciler Melisa Demir, Zilan Göktaş öncülüğünde tüm okul öğrencilerinin de desteğiyle oyuncak, kırtasiye, ayakkabı, elbise toplantı. Bu yardımlar 8 koliye konularak Aziziye’ye gönderildi. Kolilerin içinden çıkanlarla çok mutlu olan Yarımca İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri Mesut Dövence ile bu mutluluklarını fotoğraflara yansıtarak teşekkür ettiler.
Şennur Yıldız
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.