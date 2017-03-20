  • BIST 90.396
  • Altın 143,768
  • Dolar 3,6244
  • Euro 3,8994
  • Kocaeli 13 °C

Cahit Elginkan Lisesi’nden Aziziye’ye yardım kolisi

»
Cahit Elginkan Lisesi’nden Aziziye’ye yardım kolisi
Cahit Elginkan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erzurum’un Aziziye ilçesindeki Yarımca İlkokulu’ndan gelen yardım çağrısına kulak verdi, destek oldu. Okulda toplanan 8 yardım kolisi Yarımca İlkokulu öğrencilerine ulaştırıldı.

BİR AYDA TOPLADILAR

Oldukça zor koşullarda eğitim gören 14 sınıflı Erzurum Aziziye ilçesindeki Yarımca İlkokulu öğrencileri, ihtilaçlarıyla ilgili bir çağrı yaptı. İzmit Cahit Elginkan Anadolu Lisesi yönetimi ve öğrencileri de bu çağrıya kulak verdi. Öğrenciler, bir aylık süre içinde seferberlik ilan ederek malzeme topladılar.

YARIMCA’DAN, ELGİNKAN’A FOTOĞRAFLI TEŞEKKÜR

Cahit Elginkan A.L. Müdürü Ayhan Erin, Müdür yardımcılarından İlknur Uçak, Mehmet Avcı, 10/B sınıfından öğrenciler Melisa Demir, Zilan Göktaş öncülüğünde tüm okul öğrencilerinin de desteğiyle oyuncak, kırtasiye, ayakkabı, elbise toplantı. Bu yardımlar 8 koliye konularak Aziziye’ye gönderildi. Kolilerin içinden çıkanlarla çok mutlu olan Yarımca İlkokulu öğrencileri de öğretmenleri Mesut Dövence ile bu mutluluklarını fotoğraflara yansıtarak teşekkür ettiler.

Şennur Yıldız

 

Bu haber toplam 29 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Konak’ta çocuk sesleri eksik olmuyor20 Mart 2017 Pazartesi 12:32
  • Telefon oyununda tanışıp evlendiler20 Mart 2017 Pazartesi 11:54
  • Bekleme salonlarında artık canınız sıkılmayacak20 Mart 2017 Pazartesi 11:53
  • Ağaçtaki dilekler gerçek oldu20 Mart 2017 Pazartesi 11:27
  • Futbolculardan örnek davranış20 Mart 2017 Pazartesi 11:00
  • “Taksim TRİO” müzikseverlerle buluşuyor20 Mart 2017 Pazartesi 10:44
  • Vali Güzeloğlu'ndan, huzurevi sakinlerine ziyaret19 Mart 2017 Pazar 18:37
  • Mahalle turu Bekirdere’de devam etti19 Mart 2017 Pazar 14:06
  • Büyükşehir’in otobüsleriyle sağlıklı yolculuklar19 Mart 2017 Pazar 13:19
  • Kocaeli'de mahalleli "afete" hazırlanıyor19 Mart 2017 Pazar 13:10
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti