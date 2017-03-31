Çakır, Gölcük ‘te sanayi esnafına “Yeni Sistemi” anlattı

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Gölcük Sanayii çarşısı esnafı ile bir araya gelerek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

Milletvekili Çakır, “16 Nisan’da sandığa gidip ‘EVET’ oyu vererek, 2002’den bu yana olduğu gibi sözün milletin olduğunu göstereceksiniz. Avrupa ülkeleri bu konuyu yakından takip ediyor. Onların bizim ülkemizdeki bir referandumla ne işi var? Neden hayır diyorlar? Bu sorunun cevabı çok basit. Batı korkmaya başladı. Batı, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bölerek ülkemizi parçalamaya çalışıyorlar. Zaten onların genç nüfusu azalıyor. Genç nüfus azalınca ekonomik olarak çökmeye doğru gidiyorlar. Türkiye ise ekonomik olarak giderek yükseliyor.

ÇAKIR, “82 ANAYASASI BU ÜLKEYE AĞIR GELİYOR.”

Türkiye’nin 2002 yılı öncesine göre müthiş bir ilerleme kaydettiğini söyleyen Çakır, “Cumhurbaşkanını, Milletvekilini zaten siz seçiyorsunuz. Ama biz istiyoruz ki 12 Eylül darbe anayasasından kurtulalım. Vesayet anayasasından kurtulalım istiyoruz. Artık 82 anayasası bu millete ağır geliyor. Bu milletin önünü tutuyor. Aziz ve necip milletin geleceğine engel oluyor diye bir araya gelindi. Ama bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi anayasa değişikliğine destek vermedi. Milliyetçi Hareket Partisi destek verdi. 2002’den önceki krizleri unutmadık. Bankaların battığını, hortumlandığını unutmadık. 15 yıldır yeni bir Türkiye ile karşı karşıyayız. 15 yıldır bu ülke ekonomi gibi birçok alanda dünyaya örnek gösterilecek bir ülke haline geldi.” Şeklinde konuştu.

DONANIMLI VE BİLGİLİ KİŞİLER SEÇİLECEK

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, seçilecek kişinin hem kendi partisinden hem de halkın en az %51’inin onayının alması gerektiğini, bu süzgeçten geçecek kişinin birçok özelliğe sahip olması gerektiğini belirterek, “Şimdiki seçim sisteminde %36 oy alan Başbakan olabiliyor. Ancak, yeni sistemde bir kişinin başa geçe bilmesi için %50’nin üzerine çıkması gerekiyor. Yani seçilmek eskisinden daha zor olacak. Bu nedenle Bir başkanın birçok özellikleri ve donanımlara haiz olması gerekiyor” dedi.