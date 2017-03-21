Çakır, özel öğrencilerle

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, 21 Mart Down Sendromlular Günü önce İzmit Yahya Kaptan’da bulunan Özel Eğitim İş Uygulama ardından da İzmit Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu’nu ziyaret etti.

Çakır, İzmit Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü,AK Parti İzmit İlçe yöneticisi Abdullah Savurlu ile birlikte Muhittin Erkaya’nın başkanlığını yaptığı İzmit Zihinsel Engelliler Beceri Geliştirme Derneği’ne bağlı olarak hizmet veren Özel Mürüvvet Evyap Özel Eğitim Okulu’nda eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi. Çakır, güzel bir diyalog içinde özel öğrencilerle konuşup sohbet etti.

Dernek başkanı ve okulun kurucusu Muhittin Erkaya’nın fedakarlıklarının unutulmayacağını belirten AK Parti Kocaeli Milletvekili Çakır, ziyaretinin amacının özel öğrencilere ve öğretmenlerine manevi destek vermek olduğunu söyledi. Özel öğrencilere eğitimlerin 0 yaş grubundan başlaması halinde iyi sonuçlar alındığını ve alınacağını belirten Çakır, “Bu öğrencilerimize ileri yaşlarda eğitimler de zorluklar yaşanıyor. Yakın geçmişte, otistik ve down sendromlu çocukları olan aileler, çocuklarını sokağa çıkaramazlardı. Şimdi, çocuklar eğitime katılıyor. Onları hayatın içine kattığımız oranda bizde görevimizi yapmış oluruz.” dedi.

Toplumsal sorumluluk adına iyi işlerin yapılması halinde desteklerin arttığına dikkat çeken Erkaya, özel öğrencilerin insanların üzerine yük olmadığını belirtti. 19 yıldır özel öğrencilere hizmetinde olduğunu belirten Erkaya, Büyükşehir Belediyesi ve Evyap şirketi yetkililerini yaptıkları katkılar nedeniyle teşekkür etti.