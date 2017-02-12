Çakır: “Referandumda hedef; % 65’in üzeri”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, “Bizim Kocaeli genelinde hedefimiz yüksek. Yüzde 65’in üzerinde beklentimiz vardır. Bunu yakalayacağız. Ülke genelinde ise yüzde 60 seviyesinde olacağını düşünüyoruz” dedi.

ESKİ GÜNLERİ YADETTİLER

2012 yılında kurulan, 100 üyesi olan Başkanlığını Muhammed Karaosmanoğlu’nun yaptığı İslami Araştırmalar Derneği (İLAYDER) geleneksel olarak düzenlenen 1973-1980 yılları arasında Erzurum Atatürk Üniversitesi Mezunları Milli Türk Talebe Birliği üyelerini bir araya getirmeye devam ediyor.Bugün derneğin Mehmet Ali Paşa Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Akarsulu Sokaktaki yeni yerindeki kahvaltı programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, KOÜ Prof.Dr. Recep Tarı, Orman Bakanlığı’ndan emekli Genel Müdür Hüseyin Karaosmanoğlu, fakülte mezunlarından Sefer Sarı, İbrahim Küçüker katılım sağladı. Kahvaltıda hasret gideren mezunlar geçmişi yadettiler.

YÜZDE 65

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır gündemi değerlendirdi. Çakır “Bizim Kocaeli genelinde hedefimiz yüksek. Yüzde 65’in üzerinde beklentimiz vardır. Bunu yakalayacağız. Ülke genelinde ise yüzde 60 seviyesinde olacağını düşünüyoruz. Sürecin başından bu yana CHP’nin tutumunu sağlıklı görmüyorum. Sokaklar karışacak, kaos çıkacak gibi söylemlerin dile getirilmesi çok yanlıştır. Kimseye evet veya hayır dedin diye ekstra bir şey yüklememek lazımdır. Biz başından bu yana kadara ılımlı bir politika izledik. Şimdi sahaya çıkıyoruz. Evet veya hayır diyenleri ayrıştırmaya gerek yoktur” dedi.

MHP TABANINI ETKİLEMEYE ÇALIŞIYORLAR

Konuşmasının sonunda Çakır, MHP’ye yüklenilmesi konusunda ise “Bu bilinen bir durumdur. Amaçları MHP içerisinde gedik açmaktır. Ancak bunu başaramayacaklardır. MHP’ye geçmiş dönelerde ameliyat yapılmak istenildi. MHP’nin tabanını etkilemeye çalışıyorlar. MHP kendi kararını vermiştir. Herkesin evet veya hayır hakkı var ise buna herkesin saygı duyması gerekiyor. Bu millet gerekeni sandıkta söyleyecektir” açıklamasında bulundu. Ülkemiz güçlüdür. Amaç burada milletin düşüncesini etkilemektir. Bu referandum sağlıklı bir şekilde yapılacaktır. Burada ayrım yapmadan herkes siyasetini yapacaktır. Millet sağlıklı kararını verecektir. CHP’de yaptığının yanlış olduğunu anlayacaktır. Sonuna kadar gergin siyaset olmaz” ifadelerini kullandı.

Kerim YAVUZ