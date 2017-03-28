Çakır: Siyasete hareketlilik gelecek

AK Parti Derince Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ve farklı görüşlere sahip gençlerin olduğu programa katılan Kocaeli Milletvekili Sami Çakır Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlattı.

Derince Gençlik Kollarının düzenlediği programa katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili Çakır; seçilme yaşının 25’ten 18’e inmesinin önemini gençlere anlatıp, "Genç kardeşlerimiz siyasette daha aktif yer alacak ve gençlerin kendi yaşıtlarında temsilcileri olacak dolayısıyla Siyasete hareket gelecek ve çok daha fazla söz sahibi olacaklar. "dedi.

Çakır şöye devam etti:

"AK Parti olarak gençlerimizin potansiyelinin farkındayız bu nedenle daha dinamik bir parlamentoyu hedeflemekteyiz. Ve biliyoruz ki bu sistem sayesinde gençlerimizin aktif katılım ile ülkemizin gelişmesinin, büyümesinin önünü açılacaktır. Kritik bir virajdayız, gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak için 16 Nisan'da herkesin gönül rahatlığıyla EVET denmesine ihtiyacımız var.



OKUYANLAR MUTLAKA "EVET" DİYECEKTİR



Sizler bu yaşta kenardan seyrederseniz bu iş olmaz. Bir bir adım atıyorsak sizler koşacaksınız. “Durmak yok yola devam “ ilkesiyle hareket etmeye mecburuz ve mecbursunuz. Bu ülke bizim ve gidebileceğimiz başka bir Türkiye yok.! Gençliğimizin bu bilinçle harem etmesi gerekiyor.

Hükümetlerimiz göreve geldiği günden beri gençlere ve gençlik kollarımıza her zaman değer verdik inandık ve güvendik. Bu davanın temelinde gençlere güven yatıyor. Biliyoruz ki gençliğimiz ayağa kalkarsa Ülkemiz ve ümmetimiz ayağa kalkar. Hepinize koşulsuz şartsız güveniyoruz. Burada farklı farklı görüşe sahip kardeşlerimizin olduğunu biliyorum. Hepinizden ricam geleceğiniz için bütün maddeleri karşılaştırmalı olarak okuyalım. Okuduğumuz zaman neden EVET dememiz gerektiğini sizlerde anlayacaksınız."

