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Çakır ve Doğan esnafa gitti

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Çakır ve Doğan esnafa gitti
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır ile birlikte Kocaeli Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Faruk Demir ve yönetimini ziyaret eti. Ziyarette belediye meclis üyesi Hayrettin Ünlü de yer aldı. 

Kocaeli Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanı Faruk Demir ziyarette yaptığı açıklamada, ”Bizim işimiz esnafımıza en hızlı en ucuz krediyi sağlamak. Bunu da hükümetinin desteği sayesinde gerçekleştiriyoruz. 2002 yılına kadar, Ak Parti hükümete gelmeden önce Türkiye genelinde 120 milyon kredi dağıtmıştık Sadece Kocaeli’nde esnaf kefalet kredi kooperatifi olarak biz şu anda 115 milyon kredi dağıtıyoruz. Bu para her ay İzmit esnafına can suyu oluyor. Bu kredi miktarı bile ülkemizin nereden nereye geldiğini çok iyi göstermektedir” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da AK Parti hükümetleri sayesinde Türkiye'ye bereket geldiğini söyleyerek, "Esnaf Kefalet Kooperatif Başkanımız diyor ki, Cumhuriyet tarihi boyunca tüm Türkiye’de esnaflara 120 milyon kredi verilmiş. Bugün ise sadece bizim ilimizde esnaflarımıza verilen kredi miktarı Cumhuriyet tarihi boyunca verilen krediye eş değerde. Allah’a çok şükür ülkemizde bereket var. Bu da genelde Cumhurbaşkanımıza Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetimiz, yerelde de bizler sayesinde olmaktadır. Milletin kuruşunu çıkarcılara, rantiyecilere kaptırmıyor, yine millet için harcıyoruz. Tüyü bitmemiş yetimin hakkını kimseye yedirmedik, yedirmeyiz. Ülkemizin kaynaklarını yine bu ülkenin insanları ve geleceği için harcıyoruz. Hükümetimiz, esnaflarımıza önemli destekler sağlıyor. Dünyada bir kriz var. Avrupa bunu sürekli yaşıyor. Tabi ki esnafımız da bundan etkileniyor. Ama bu etkilenme Avrupa’daki kadar olmuyor. Allah’ın izniyle birlik beraberliğimiz bozulmadıkça ve ülkedeki istikrar sürdüğü sürece esnaflarımıza çok daha güzel destekler devam edecektir. Esnafımız kazanırsa Türkiye kazanır. Allah’ın izniyle 16 Nisan’dan sonra bu istikrar çok hızlı bir şekilde sürecek” şeklinde konuştu.

Ak Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır da yaptığı açıklamada, "Kapı kapı dolaşıp halkımıza, sivil toplum kuruluşlarına referandumun önemini anlatıyoruz. Hükümetimiz her zaman esnafımızın yanında oldu olmaya da devam edecek” diye konuştu.

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