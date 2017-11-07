Çakıroğlu, Trabzonlular Derneği’nin başına geliyor

Bu kongrede başkan değişikliği yaşanacak. Halen başkanlığı yürüten Selami Bulut, yeni dönem için tekrar aday olmayacak ve başkanlık görevini Hüseyin Çakıroğlu’na bırakacak. MHP İl Yönetim Kurulu üyesi olan, Gölcüklü işadamı Hüseyin Çakıroğlu, Trabzonlular Derneği’nin başkanlığını üstlenecek. Çakıroğlu ismi, yapılan istişareler sonucu kararlaştırıldı. 1959 Trabzon Of doğumlu olan, evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Çakıroğlu, 19 Kasım’da yapılacak kongreyle Selami Bulut’tan görevi devralacak.