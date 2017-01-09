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Çakmak Market’te kayyum kalktı

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Çakmak Market’te kayyum kalktı
Çakmak Marketin sahibi ve yüzde 52 hissesi bulunan Ali Çakmak’ın üzerinden yargı hükmünün kalkmasıyla birlikte marketin yönetiminde söz sahibi yeniden Çakmak ailesi oldu.

ŞİRKETLER ÇOKAN’A GEÇMİŞTİ
FETÖ/PYD kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Murat Çakmak'ın ortağı  olduğu Çakmak marketin başına AK Partili avukat Halit Çokan atanmıştı. Hükümet tarafından kayyum atanan Çakmak marketin 4 şubesinin başına AK Parti Milletvekili Adayı ve eski İl Başkan Yardımcısı Avukat Halit Çokan, getirilmişti. Ancak yaşanan son gelişmeyle Çakmak Market’ten kayyum kararı kalktı.

EN YÜKSEK HİSSE BABADA
Çakmak Market, Ali Çakmak ve oğulları Murat Çakmak ve Turhan Çakmak ile ortaktı. Ali Çakmak’ın ortaklıkta yüzde 52, Murat ve Turhan Çakmak’ın yüzde 24 oranında hissesi bulunuyordu. FETÖ operasyonları kapsamında yüzde 24 oranında hissesi bulunan Murat Çakmak tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.  Baba Ali Çakmak’ta tutuklu görüldüğü için şirket kayyumdaydı. 

YÖNETİM ÇAKMAK AİLESİNDE
Ancak hakim, Çakmak Market’in sahibi ve yüzde 52 hissesi bulunan Ali Çakmak ile 1990 doğumlu cezaevinde tutuklu uyuşturucu satıcısı Ali Çakmak ile isim benzerliği olduğu sebebiyle kayyum atamıştı. Karar bugün bozuldu. Yüzde 52 hissesin kalkması sebebiyle Çakmak Market yönetimi yeniden Çakmak ailesine geçti. Öte yandan halen daha cezaevinde bulunan yüzde 24 hissesi bulunan Murat Çakmak’ın kayyum kararı devam ediyor.

Çiğdem ARMAĞAN

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