Çakmak Market'te kayyum kararı kalktı

Fetö soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Çakmak Market'te karar kalktı.

OHAL kapsamında kayyum kararı Ataman Çakmak marketin kararı bozuldu. Hakim, Çakmak Marketin sahibi ve yüzde 52 hissesi bulunan Ali Çakmak ile 1990 doğumlu cezaevinde tutuklu uyuşturucu satıcısı Ali Çakmak ile isim benzerliği sebebiyle kayyum atamıştı, karar bozuldu.

Çakmak Markete kayyum olarak Ataman Av. Halit Çokan ise "Cezaevinde tutuklu bulunan Murat Çakmak'ın hisselerinde kayyum devam ederken babası Ali Çakmak üzerinde bulunan yüzde 52 oranındaki hisseden kayyum kalktı." dedi.

Çiğdem ARMAĞAN