Çaldığı otomobilde uyuşturucuyla yakalandı

Gebze'de geçen 30 Eylül günü bir şirkete giren hırsız, dizüstü bilgisayar, elektronik eşya, bin TL ve otoparkta bulunan otomobili çaldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, hırsızın kimliğini belirledi. Jandarma, şüpheli Z.B.'nin İstanbul Tuzla'da olduğunu saptadı. Tuzla'da polisin de destek verdiği operasyonla Z.B. çaldığı otomobille yakalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Z.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

