Çaldıkları mazotla kaçak akaryakıt istasyonu kuran şebeke çökertildi

İstanbul ve Kocaeli'de park halindeki kamyonlardan mazot hırsızlığı yapan ve çaldıkları akaryakıtları kurdukları kaçak istasyonda satan hırsızlık şebekesi çökertildi.Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Gaziosmanpaşa Cumhuryet savcılığının talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de park halindeki tır ve kamyonlardan tonlarca mazot çaldıkları ileri sürülen 26 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. Üçü Kocaeli olmak üzere park halindeki 45 ayrı aracın kilitli olan mazot depolarının kapakları kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce kırılarak depodaki mazot çalındığı ihbarını değerlendiren Asyiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üç ay süren teknik takibin ardından iki kentte 3'ü depo olmak üzere 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığını talimatı ile başlatılan soruşturmada, kiraladıkları otomobillere kurdukları düzenekle park halindeki kamyon ve tırların depolarında bulunan mazotu çekerek çalan şebeke lideri Ali R.'nin de aralarında olduğu 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kiraladıkları otomobillerin koltuklarını sökerek büyük bir depo yerleştirdikleri, elektrikli pompa ile otomobillerinden bile inmeden yakıtları kendi araçlarına aktardıkları, daha sonra da aynı akaryakıtları, 2'si Küçükçekmece, 1'i Bahçelievler Yenibosna'da kurdukları kaçak akaryakıt istasyonunda ucuz fiyattan sattıkları ortaya çıktı.

Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan zanlıların, bazı kamyonlara girerek sürücülerin cep telefonu, kredi kartı ve cüzdanlarını çaldıkları, kredi kartlarından para çektikleri de iddia edildi.

Çete lideri R.'nin de olduğu 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.