  • BIST 90.606
  • Altın 145,640
  • Dolar 3,6281
  • Euro 3,9231
  • Kocaeli 3 °C

Çaldıkları mazotla kaçak akaryakıt istasyonu kuran şebeke çökertildi

»
Çaldıkları mazotla kaçak akaryakıt istasyonu kuran şebeke çökertildi
İstanbul ve Kocaeli'de park halindeki kamyonlardan mazot hırsızlığı yapan ve çaldıkları akaryakıtları kurdukları kaçak istasyonda satan hırsızlık şebekesi çökertildi.Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi. 

Gaziosmanpaşa Cumhuryet savcılığının talimatı ile başlatılan soruşturma kapsamında, İstanbul ve Kocaeli'de park halindeki tır ve kamyonlardan tonlarca mazot çaldıkları ileri sürülen 26 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi. Üçü Kocaeli olmak üzere park halindeki 45 ayrı aracın kilitli olan mazot depolarının kapakları kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce kırılarak depodaki mazot çalındığı ihbarını değerlendiren Asyiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, üç ay süren teknik takibin ardından iki kentte 3'ü depo olmak üzere 32 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığını talimatı ile başlatılan soruşturmada, kiraladıkları otomobillere kurdukları düzenekle park halindeki kamyon ve tırların depolarında bulunan mazotu çekerek çalan şebeke lideri Ali R.'nin de aralarında olduğu 26 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, kiraladıkları otomobillerin koltuklarını sökerek büyük bir depo yerleştirdikleri, elektrikli pompa ile otomobillerinden bile inmeden yakıtları kendi araçlarına aktardıkları, daha sonra da aynı akaryakıtları, 2'si Küçükçekmece, 1'i Bahçelievler Yenibosna'da kurdukları kaçak akaryakıt istasyonunda ucuz fiyattan sattıkları ortaya çıktı.

Hırsızlık suçundan poliste çok sayıda kaydı bulunan zanlıların, bazı kamyonlara girerek sürücülerin cep telefonu, kredi kartı ve cüzdanlarını çaldıkları, kredi kartlarından para çektikleri de iddia edildi.

Çete lideri R.'nin de olduğu 26 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sabah Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edildi.

Bu haber toplam 337 defa okunmuştur
Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhraç edilen komiser hakkında karar21 Mart 2017 Salı 16:24
  • Eski araştırma görevlisi 6 yıl 3 ay hapis21 Mart 2017 Salı 16:00
  • Tutuklu eski başpolise önce hapis sonra tahliye21 Mart 2017 Salı 15:45
  • Sekapark’ta bu yerler kiralanıyor21 Mart 2017 Salı 14:15
  • Zabıta ekipleri buldu, polisler düğümü çözdü21 Mart 2017 Salı 14:02
  • Stajyer hakim, zabıt katibi ve icra müdür yardımcısı hakkında karar21 Mart 2017 Salı 13:31
  • Cezaevi müdürüne suikast davası ertelendi21 Mart 2017 Salı 12:38
  • Aşırı sürat ölüm getirdi: 1 ölü 1 yaralı21 Mart 2017 Salı 11:49
  • AK Parti Darıca temsilciğine molotof atanlar hakkında karar21 Mart 2017 Salı 11:22
  • Avrupa'ya büyük sevkiyat İzmit'te engellendi21 Mart 2017 Salı 09:29
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti