Çalılıkta cesedi bulunmuştu! Toprağa verildi

Ailesi ve yakınları tarafından İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan Arslan'ın naaşı, Karabük'ün Saitler köyü Çiğdemler Mahallesine getirildi.

Köy camisinde kılınan cenaze namazının ardından baba evine getirilen Elif Arslan'ın annesi Şerife Arslan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Arslan, daha sonra köy mezarlığında toprağa verildi.

Gebze'deki evinden 25 Ekim 2016'da ayrılıp kendisinden bir daha haber alınamaması üzerine hakkında kayıp müracaatı bulunan Arslan için, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından çalışma başlatılmış, ekiplerin kayıp kadının öldürülmüş olabileceğini değerlendirerek soruşturmayı derinleştirmesiyle olayın şüphelisinin Soner S. (35), olduğu tespit edilmiş, şüpheli Gebze'de düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.

Soner S., maktul Arslan'ın kız arkadaşı olduğunu, aralarında çıkan tartışmada başına araç içinde ateş ettiğini ve cesedi Muallimköy'deki çalılık alana attığını itiraf etmişti.

